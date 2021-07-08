Военная миссия США в Афганистане завершится 31 августа

ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. Военная миссия Соединенных Штатов в Афганистане завершится 31 августа, Вашингтон укладывается в отведенные ранее для этого сроки. Об этом сообщил в четверг американский президент Джо Байден, выступая в Белом доме.

"Когда я объявил о выводе наших войск в апреле, я сказал, что мы выведем их к сентябрю. И мы на пути к тому, чтобы выполнить эту цель. Наша военная миссия в Афганистане завершится 31 августа", - сказал он.

По его словам, Соединенные Штаты продолжат снабжение и финансирование военнослужащих и служб безопасности Афганистана, но афганцам самим предстоит определять будущее своей страны.

"Мы не собирались заниматься государственным строительством в Афганистане. Это право и ответственность, которые решать самим афганцам, чтобы определить свое будущее, как они хотят управлять страной, - сказал он. - Вместе с союзниками и партнерами по НАТО мы тренировали и обеспечили снаряжением около 300 тыс. военных и представителей служб безопасности Афганистана. <...> Мы обеспечили афганских партнеров всеми средствами для тренировки и снаряжения, мы предоставили передовые вооружения. Мы намерены продолжить финансирование и снабжение".

Байден отметил, что заявил ранее на встрече в Белом доме с президентом Афганистана Ашрафом Гани и главой Высшего совета по национальному примирению Абдуллой Абдуллой о необходимости объединения афганских представителей для выстраивания будущего страны. "Я также заверил тогда, что поддержка Соединенными Штатами населения Афганистана продолжится, мы продолжим оказывать гуманитарное и гражданское содействие", - добавил американский президент.

Байден указал, что США будут решительно добиваться мирного урегулирования в Афганистане, роль в этом урегулировании должны сыграть и страны региона. "У стран региона есть существенная роль, [которую они должны] сыграть для поддержки мирного урегулирования. Мы будем работать с ними, они также должны помочь, активизировать свои усилия", - сказал он.

"Мы намерены прибегать к решительной дипломатии для достижения мира и мирного соглашения, которое положит конец этому бессмысленному насилию. Я попросил госсекретаря [США Энтони] Блинкена и спецпредставителя [США по Афганистану Залмая Халилзада] активно работать со сторонами в Афганистане, а также региональными и международными заинтересованными игроками, чтобы поддерживать урегулирование путем переговоров", - сказал американский лидер.

Президент США указал, что метастазы терроризма распространились за пределы Афганистана, и Соединенные Штаты будут заниматься нейтрализацией этих угроз.

"Мы должны реагировать на нынешние угрозы. Сегодня мы видим метастазы террористических угроз за пределами Афганистана, - сказал он. - Мы перегруппировываем наши ресурсы, адаптируем наш контртеррористический потенциал для противодействия угрозам там, где они сейчас возникают, особенно в Южной Азии, на Ближнем Востоке, в Африке".

"Наши военные и разведсообщество убеждены, что обладают потенциалом для защиты нашей страны и интересов от какого-либо возрождения террористических вызовов, которые могут появиться и надвигаться из Афганистана", - отметил Байден.

По его словам, США сохраняют бдительность в отношении любых возможных прямых угроз США в регионе и при необходимости будут готовы действовать оперативно и решительно.

Байден объявил 14 апреля, что принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Эту войну США начали в октябре 2001 года. Вывод американских войск начался в мае.