КГБ Белоруссии заявил о проведении широкомасштабной операции по "зачистке радикалов"

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Сотрудники КГБ Белоруссии приступили к широкомасштабной операции по задержанию лиц, причастных к деятельности радикальных Telegram-каналов и чатов. Об этом в четверг заявил заместитель начальника следственного управления КГБ Константин Бычек.

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий личности участников (зарегистрированных в чатах - прим. ТАСС) установлены. В настоящее время осуществляется широкомасштабная операция по зачистке от радикально настроенных лиц", - сказал он в эфире телеканала "Беларусь 1". Бычек пояснил, что идут следственные и другие процессуальные действия, в том числе обыски и задержания, в рамках которых будет проверена причастность каждого участника к совершению преступных деяний.

В сюжете телеканала сообщили, что, в частности, речь идет о Telegram-сообществах и деструктивных чатах, где шла "вербовка и подбор потенциальных молодчиков для новых массовых беспорядков и даже актов терроризма".

В четверг в регионах Белоруссии проходят обыски и задержания людей из числа оппонентов действующей власти, а также журналистов негосударственных изданий и порталов.