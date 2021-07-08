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США не подтвердили данные о задержании американца в связи с убийством президента Гаити

ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на брифинге в четверг отказался подтверждать информацию о том, что в числе задержанных по делу об убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза числится гражданин США.

"Я не могу подтверждать это главным образом потому, что власти Гаити <...> ведут расследование", - сказал он.

Прайс также сообщил, что полиция Гаити направила США запрос о помощи в расследовании. "Нам известно о <...> запросе Национальной полиции Гаити о помощи в расследовании, США [на него] отвечают", - сказал сотрудник Госдепартамента.

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