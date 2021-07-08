Пентагон заявил, что "Талибан" уже захватил десятки районных центров в Афганистане

ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) взяло под контроль десятки районных центров в Афганистане. Об этом сообщил в четверг пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.

"Они [талибы] захватили десятки районных центров, это правда. Мы считаем, что они собираются угрожать и центрам провинций", - заявил он, говоря о текущей обстановке в Афганистане на фоне вывода из этой страны американских войск.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о планах начала вывода американских войск из Афганистана в мае с завершением этого процесса к 11 сентября 2021 года. Прежняя администрация во главе с Дональдом Трампом подписала в феврале 2020 года в Дохе мирное соглашение с движением "Талибан", согласно которому Вашингтон обязался вывести свои войска, равно как и войска союзников, к 1 мая 2021 года. Такое отступление от достигнутых договоренностей вызвало резкое недовольство со стороны талибов, фактически заявивших о том, что в этом случае они считают себя свободными от взятых на себя по Дохийскому соглашению обязательств.

В четверг Байден сообщил, что военная миссия Соединенных Штатов в Афганистане завершится 31 августа.