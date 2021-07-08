США в июле начнут эвакуацию афганцев, помогавших американским силам

ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. Американские власти начнут позднее в текущем месяце эвакуацию воздушным транспортом тех граждан Афганистана, которые оказывали поддержку силам США. Об этом сообщил президент США Джо Байден, выступая в четверг в Белом доме с речью, посвященной выводу американских войск из Афганистана.

"В этом месяце мы начнем авиационные рейсы с целью переселения решивших покинуть свою страну афганцев, подавших заявления на получение специальной иммиграционной визы [США], а также их семей", - заявил американский лидер. "Наш сигнал для этих лиц ясен: у вас есть дом в США, если вы примете такое решение. И мы будем поддерживать вас точно так же, как вы поддерживали нас", - отметил Байден.

По его словам, Соединенные Штаты намерены гарантировать, что "забирают афганских граждан, которые работали бок о бок с американскими силами, в том числе как переводчики". "Нам более не потребуются их услуги, поскольку наших войск там [в Афганистане] больше не будет", - констатировал глава американской администрации.

"Но они [эти афганцы] играли жизненно важную роль в наших усилиях, и их семьи тоже подвергались опасности. Мы уже кардинально ускорили процедуру и сроки обработки их заявлений на получение специальных иммиграционных виз, чтобы перевезти их в США", - сказал Байден. Согласно изложенной им информации, за время его пребывания у власти, то есть с января нынешнего года, американские власти одобрили 2,5 тыс. таких заявок. Однако, "менее половины" таких афганских граждан решили воспользоваться возможностью перебраться на постоянное жительство в США, уточнил президент.

По данным американских СМИ, около 18 тыс. афганцев, помогавших американским войскам, в том числе в качестве переводчиков, и еще порядка 53 тыс. членов их семей надеются получить иммиграционные визы в США. Однако это довольно длительный процесс, поэтому было принято решение об их эвакуации. Американские правозащитники и законодатели призывают администрацию Байдена отправить этих афганцев на принадлежащий США тихоокеанский остров Гуам. Как отмечала ранее газета The New York Times, эвакуация с территории Афганистана не дает привилегий в процессе рассмотрения заявки на американскую визу, а также не обеспечивает гарантий того, что эти люди не будут депортированы на родину, если им будет отказано.