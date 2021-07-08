Байден заявил, что приход талибов к власти не является неизбежным

ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. Переход Афганистана под контроль радикального движения "Талибан" (запрещено в России) не является неизбежностью, соотношение сил между ним и властями в Кабуле на данном этапе в пользу последних. Такое мнение выразил президент США Джо Байден, выступая в четверг в Белом доме с речью, посвященной выводу американских войск из Афганистана.

Присутствовавшие журналисты поинтересовались у главы администрации США, неизбежен ли теперь переход Афганистана под контроль талибов. "Нет", - со всей категоричностью ответил американский лидер. В связи с этим его попросили уточнить, почему он столь уверен, на чем основана его точка зрения. "Потому что в Афганистане 300 тыс. бойцов сил безопасности. Хорошо оснащенных. Не хуже других армий мира. И ВВС. А им [всем] противостоит что-то вроде 75 тыс. [боевиков движения] "Талибан". Это [захват Афганистана талибами] не является неизбежным", - заявил Байден.

Одновременно он заверил, что не доверяет предводителям движения "Талибан" и назвал "глупым" вопрос репортера на этот счет. "Я не доверяю [движению] "Талибан". <...> Но я доверяю потенциалу афганских вооруженных сил, которые лучше обучены, оснащены и более компетентны в плане ведения боевых действий", - отметил Байден.

Президент также вступил в заочную полемику с теми согражданами, которые решительно критикуют решение о завершении военной операции в Афганистане. Байден в том числе задал вопрос о том, готовы ли сами сторонники продолжения войны отправлять на нее своих детей.

"После 20 лет, триллиона долларов, затраченного на обучение и оснащение сотен тысяч сотрудников афганских сил национальной безопасности и обороны, гибели 2 448 американцев и получении ранений еще 20 722, возвращении тысяч [военнослужащих] на родину с психологическими травмами я не буду посылать еще одно поколение граждан США на войну в Афганистане без резонных ожиданий достижения иных результатов", - подчеркнул президент.

На его взгляд, курс на продолжение военной кампании в Афганистане не отвечает нынешней международной обстановке и стоящим перед США задачам. "Соединенные Штаты не могут позволить себе оставаться привязанными к той политике, которая предусматривает реагирование на реалии в мире, существовавшие 20 лет назад. Нам необходимо отвечать на угрозы там, откуда они исходят сегодня", - сказал руководитель вашингтонской администрации.