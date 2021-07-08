США изучают варианты усиления контртеррористических операций на фоне ухода из Афганистана

ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты изучают варианты усиления своего контртеррористического потенциала в контексте вывода американских войск из Афганистана. Об этом заявил в четверг пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.

"Мы продолжаем изучать с соседними странами дополнительные возможности по проведению контртеррористических операций из-за пределов [Афганистана], - сказал он. - Мы ежедневно работаем над этим".

Кирби подчеркнул, что США по-прежнему сохраняют значительный потенциал по проведению возможных операций против террористов, которые могу угрожать Соединенным Штатам, несмотря на уход из Афганистана. Он напомнил, что у американцев на Ближнем Востоке находится достаточно много военных для этого.

По словам Кирби, Пакистан не заинтересован в том, чтобы стать убежищем для террористов после ухода американских военных из Афганистана.

"Пакистанцы разделяют эту озабоченность, - сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли Пакистан страной-убежищем для террористов после ухода США из соседнего Афганистана. - Они также страдают от действий этих [террористических] групп". По его словам, чтобы не допустить такого развития событий, США и Пакистан уже ведут переговоры.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о планах начала вывода американских войск из Афганистана в мае с завершением этого процесса к 11 сентября 2021 года. Прежняя администрация во главе с Дональдом Трампом подписала в феврале 2020 года в Дохе мирное соглашение с движением "Талибан" (запрещено в РФ), согласно которому Вашингтон обязался вывести свои войска, равно как и войска союзников, к 1 мая 2021 года. Такое отступление от достигнутых договоренностей вызвало резкое недовольство со стороны талибов, фактически заявивших о том, что в этом случае они считают себя свободными от взятых на себя по Дохийскому соглашению обязательств.

В четверг Байден сообщил, что военная миссия Соединенных Штатов в Афганистане завершится 31 августа.