На учениях НАТО и партнеров альянса под Одессой отработали уничтожение "квазиреспублики"

КИЕВ, 8 июля. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины совместно с участниками учений Sea Breeze 2021 из стран НАТО в ходе активной фазы маневров отработали подавление выступлений, схожих с теми, что имели место в Донбассе в 2014 году. Как сообщили в четверг в пресс-службе Военно-морских сил Украины, "операция по стабилизации кризисного региона" прошла в Одесской области.

"По легенде учений, незаконные вооруженные формирования захватили органы государственной власти и обустроили ряд лагерей, блокпостов для контроля транспортных путей, аэродромов и важных объектов инфраструктуры с целью создания квазиреспублики", - говорится в сообщении на странице ВМС в Facebook.

Для операции, которая началась с высадки морского и воздушного десантов, украинские силы разделили на четыре тактические группы и группу огневого поражения. Первая при поддержке спецназа Службы безопасности Украины высадилась с борта десантного корабля, деблокировала порт и критические объекты инфраструктуры, а после удерживала их до прибытия подразделений национальной гвардии. "В дальнейшем они выдвинулись на определенный участок государственной границы", - отметили в пресс-службе.

Вторая группа, в которую вошли украинские морские пехотинцы и пограничники, а также военнослужащие Грузии и Молдавии, высадилась с вертолетов, захватила аэродром и организовала там круговую оборону. В ходе учений ряд подразделений попадал в засады, для их деблокирования использовали силы третьей группы. Позже, по плану командования, она также выдвинулась в сторону границы. Отдельным элементом учений стала отработка взаимодействия украинской и американских рот морских пехотинцев, которые совместно вели рейдовые операции. "Учения были спланированы с учетом опыта боевых действий в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", - пояснили в пресс-службе ВМС.

В Черном море с 28 июня по 10 июля проходят военные учения НАТО и партнеров альянса Sea Breeze 2021. Основные участники маневров - Украина, США, Канада, Великобритания, Нидерланды, Румыния, Болгария, Греция, Турция, Латвия. В учениях задействованы около 4 тыс. военнослужащих, 40 боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов, 30 единиц авиационной техники и более 100 единиц автомобилей и бронетехники.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года жители Донецкой и Луганской областей, отказавшиеся признавать новую власть, начали массовые акции протеста. Впоследствии в регионе были провозглашены Донецкая и Луганская народные республики. В апреле того же года и.о. президента Украины Александр Турчинов объявил о начале на юго-востоке страны "антитеррористической операции", которая к лету переросла в полномасштабные боевые действия с использованием тяжелой бронетехники и авиации.