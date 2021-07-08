Пентагону неизвестно о намерениях Турции нанять сирийцев для охраны аэропорта в Кабуле

ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. Министерству обороны США неизвестно о возможных планах Турции использовать сирийских наемников для охраны аэропорта в столице Афганистана. Об этом заявил в четверг пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.

"Я не видел эти сообщения СМИ", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. При этом Кирби подчеркнул, что США хотят видеть в качестве сил по обеспечению безопасности международного аэропорта Кабула компетентных людей.

Ранее ряд СМИ распространили информацию о том, что Турция якобы может нанять сирийских боевиков для обеспечения охраны кабульского аэропорта.

В четверг также стало известно, что Анкара и Вашингтон обсудили обеспечение безопасности аэропорта Кабула. 14 июня президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна готова сохранить военный контингент в Афганистане при наличии финансовой поддержки США после вывода оттуда войск НАТО.

Представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что предложение Турции обеспечивать безопасность аэропорта Кабула противоречит соглашению о выводе иностранных подразделений из Афганистана, подписанному США и движением "Талибан" (запрещено в РФ). Подобные решения необходимо принимать "взвешенно, исходя из целей продвижения процесса межафганского национального примирения", подчеркнула Захарова.