В Пентагоне заявили об обеспокоенности недавними атаками на американцев в Ираке и Сирии

ВАШИНГТОН, 9 июля. /ТАСС/. Министерство обороны США серьезно обеспокоено недавними нападениями на американские базы в Сирии и Ираке. Об этом заявил в четверг пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.

"Они [нападавшие] используют смертоносное оружие. Я не знаю, что тут еще сказать, кроме того, что это серьезная угроза", - заявил он в ответ на просьбу прокомментировать эти нападения.

В среду, в частности, сообщалось, что иракская военная база Айн-аль-Асад, которую используют силы международной антитеррористической коалиции во главе с США, подверглась ракетному обстрелу. В результате обстрела был нанесен урон нескольким строениям. Кроме того, курдские "Силы демократической Сирии" отразили атаку неизвестных в районе сирийского нефтяного месторождения Эль-Омар (в провинции Дейр-эз-Зор), где находится база военнослужащих США. Утверждается, что нападение было совершено при помощи беспилотного летательного аппарата. Иные детали инцидента не приводятся.

Кроме того, международный аэропорт Эрбиля в Иракском Курдистане был атакован во вторник вечером при помощи заминированного беспилотника, в результате нападения никто не пострадал. Там находится используемая американскими ВС база.