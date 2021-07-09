AP: подозреваемый в убийстве президента Гаити заявлял о своей работе в посольстве Канады

ГАВАНА, 9 июля. /ТАСС/. Один из задержанных иностранных граждан по подозрению в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза ранее заявлял о том, что работал охранником в посольстве Канады в республике. Об этом в четверг сообщает агентство AP.

Уполномоченный по вопросам выборов в Гаити Матиас Пьер сообщил агентству о задержании по меньшей мере двух граждан США гаитянского происхождения. Один из них, по данным AP, "описывает себя как "сертифицированного дипломатического агента", защитника интересов детей и начинающего политика на веб-сайте благотворительной организации, которую он основал в 2019 году на юге Флориды для помощи жителям". Агентство отмечает, что в своей биографии на веб-сайте организации он указал, что "ранее работал охранником в посольстве Канады в Гаити".

По официальным данным, семеро подозреваемых в убийстве главы государства ликвидированы, шестеро задержаны. По словам руководителя Национальной полиции Гаити Леона Шарля, по меньшей мере трое из ликвидированных убийц президента были иностранными гражданами.

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию в ночь со вторника на среду. Во время нападения первая леди страны Мартин Моиз также была ранена и доставлена в госпиталь. По заявлению и. о. премьер-министра страны Клода Жозефа, некоторые из совершивших атаку преступников говорили по-английски и по-испански. Жозеф призвал население к спокойствию, заверив, что "ситуация в области безопасности в стране находится под контролем Гаитянской национальной полиции и вооруженных сил Гаити". Правительство ввело военное положение в республике на 15 дней.