Власти Гаити не планируют переносить всеобщие выборы и референдум по конституции

ГАВАНА, 9 июля. /ТАСС/. Руководство Гаити не планирует переносить проведение всеобщих выборов и референдума по принятию новой конституции республики, намеченное на 26 сентября. Об этом в четверг агентству Reuters сообщил уполномоченный по вопросам выборов в Гаити Матиас Пьер.

"Голосование готовилось не для Жовенеля Моиза как президента, это было условием для стабилизации обстановки в стране и создания более стабильной политической системы. Я думаю, что мы продолжим [подготовку к голосованию]", - отметил он. Пьер добавил, что приготовления ведутся уже давно, на это потрачены миллионы долларов.

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию в ночь со вторника на среду. В среду правительство ввело военное положение в республике на 15 дней.

Матиас Пьер также сообщил, что и. о. премьер-министра Гаити Клод Жозеф будет руководить страной до избрания нового президента. В среду назначенный на пост премьер-министра Гаити за два дня до убийства президента Жовенеля Моиза, но не успевший вступить в должность Ариэль Анри заявил, что именно он должен взять на себя управление страной до новых выборов. Политик добавил, что не считает нынешнее правительство полноценным.

Всеобщие выборы в Гаити назначены на 26 сентября, второй тур выборов президента при необходимости его проведения - на 21 ноября. Проект нового основного закона подразумевает предоставление больших полномочий президенту, создание однопалатного парламента и упразднение Сената, а также проведение президентских выборов в один тур.