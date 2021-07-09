Байден считает, что продление миссии в Афганистане грозит войскам остаться там бессрочно

ВАШИНГТОН, 9 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден убежден, что сохранение военного контингента в Афганистане хотя бы на год несет в себе риски безопасности и грозит тем, что войска будут там находиться бессрочно. Такими оценками Байден поделился в четверг, выступая в Белом доме с речью, посвященной выводу военнослужащих из этой страны.

По мнению Байдена, уход из Афганистана более медленными темпами отразился бы на безопасности контингента. "Для меня такие риски были неприемлемы. Не было никаких сомнений в том, что наши военнослужащие справятся с задачей эффективно и на самом высоком уровне, - сказал он. - То же самое касается наших союзников и партнеров по НАТО, которые нас поддерживали <...>, поскольку они завершают вывод своих военных".

Президент США отметил, что продолжение операции на неопределенное время не в интересах страны. "Тех, кто считает, что мы должны остаться еще на шесть месяцев или еще на год, я прошу учесть уроки недавнего прошлого, - сказал Байден. - В 2011 году партнеры и союзники НАТО согласились с тем, что мы должны были завершить боевую операцию в 2014 году. В 2014 году некоторые спорили: "Еще один год". Мы продолжили сражаться, продолжили нести потери. В 2015 году было тоже самое. И еще, и еще".

"Опыт почти 20 лет показал, а нынешняя ситуация с безопасностью лишь подтверждает: еще один год боевых действий в Афганистане является не решением, а, скорее, рецептом остаться там бессрочно. Афганцам принимать решение о своем будущем", - подчеркнул он.

По словам президента США, военная миссия в Афганистане будет завершена 31 августа 2021 года.