Глава Пентагона обсудил с министром обороны Турции проблемы безопасности аэропорта Кабула

ВАШИНГТОН, 9 июля. /ТАСС/. Глава Пентагона Ллойд Остин в ходе второго за последние дни телефонного разговора с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром обсудил обеспечение безопасности в аэропорту Кабула на фоне вывода американского контингента из Афганистана. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении главы пресс-службы американского ведомства Джона Кирби.

По его словам, стороны продолжили рассмотрение "вывода войск из Афганистана". "Остин и Акар обменялись мнениями в отношении проблем безопасности, согласились и дальше взаимодействовать касательно договоренностей по международному аэропорту имени Хамида Карзая", - отметил представитель Пентагона.

14 июня президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна готова сохранить военный контингент в Афганистане при наличии финансовой поддержки США после вывода оттуда войск НАТО. Представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что предложение Турции обеспечивать безопасность аэропорта Кабула противоречит соглашению о выводе иностранных подразделений из Афганистана, подписанному США и движением "Талибан" (запрещено в РФ). Подобные решения необходимо принимать взвешенно, исходя из целей продвижения процесса межафганского национального примирения, подчеркнула Захарова.

Президент США Джо Байден 14 апреля объявил о решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Эту войну США начали в октябре 2001 года. Байден заявил в четверг, выступая с речью в Белом доме, что военная операция в Афганистане завершится 31 августа этого года.