Президент Аргентины извинился перед Боливией за действия прошлого правительства

БУЭНОС-АЙРЕС, 9 июля. /ТАСС/. Президент Аргентины Альберто Фернандес извинился перед Боливией за то, что администрация экс-главы государства Маурисио Макри передала временному правительству соседней страны спецсредства для подавления протестов. Об этом свидетельствует письмо, которое Фернандес направил своему боливийскому коллеге Луису Арсе.

"Прежде всего я хочу попросить прощения у вашего правительства и народа от имени всех аргентинцев. Было установлено, что из нашей страны была передана партия материалов, которую нельзя расценивать иначе как отправку подкрепления устроившим мятеж силам, нуждавшимся в нем для применения против боливийского населения в те дни", - говорится в документе, которые опубликовала пресс-служба экс-президента Боливии Эво Моралеса.

По словам Фернандеса, ему было "больно и стыдно" от того, что правительство Макри оказывало "помощь военным и полицейским репрессиям". "Эти события изучает междисциплинарная группа независимых экспертов Межамериканской комиссии по правам человека", - написал аргентинский президент.

Ранее глава МИД Боливии Рохелио Майта сообщил, что власти страны выяснили, что прошлое правительство Аргентины передало временным властям соседней страны спецсредства для подавления протестов после отставки Моралеса в ноябре 2019 года. Министр заявил, что Боливия возмущена тем, что иностранное правительство способствовало совершению серьезных нарушений прав человека.

В Боливии 20 октября 2019 года прошли президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, большинство голосов получил Эво Моралес. Его главный соперник Карлос Меса заявил, что не признает победу оппонента в первом туре. После оглашения результатов волеизъявления противники Моралеса организовали акции протеста, в стране начались беспорядки.

После трех недель протестов Моралес покинул свой пост, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. Обязанности президента до проведения новых выборов взяла на себя второй вице-спикер Палаты сенаторов Жанин Аньес, представляющая оппозицию. После отставки Моралеса протесты не закончились. В результате столкновений погибли более 30 человек.