Пентагон в 2020 году предупреждал о возросшем риске ядерных конфликтов

НЬЮ-ЙОРК, 9 июля. /ТАСС/. Министерство обороны США в прошлом году указывало на растущий риск возникновения конфликтов с применением ядерного оружия. Об этом сообщила в четверг газета New York Post со ссылкой на прошлогодний доклад Пентагона.

По сведениям издания, документ, датированный апрелем 2020 года, был опубликован на прошлой неделе по запросу Федерации американских ученых. В Пентагоне тогда утверждали, что "по мере того, как США продолжают снижать число и приоритет ядерных вооружений, другие [страны], включая Россию и Китай, движутся в обратном направлении". Озабоченность представителей американского Минобороны в администрации экс-президента Дональда Трампа вызывало также "стремление Северной Кореи получить ядерное оружие" и "наличие у Ирана технологических возможностей и большей части мощностей для получения ядерного оружия в течение одного года".

В документе указывается, что "противники [США] обзавелись новыми типами ядерных вооружений, повысили значимость ядерных сил <...> и демонстрируют все более агрессивное поведение". "На данный момент наблюдается не имеющий прецедентов спектр и набор угроз, включающих обычное, химическое, биологическое, ядерное, космическое оружие, киберугрозы и враждебные действия со стороны не связанных с государством [злоумышленников]", - подчеркивается в докладе.

"В результате этого в разных частях мира наблюдается повышенный риск региональных конфликтов с участием противников, располагающих ядерным оружием, а также растущая вероятность ядерной эскалации в рамках кризиса или конфликта", - утверждали в Пентагоне.

16 июня в Женеве состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Это была их первая очная встреча в качестве глав государств, а также первый с 2018 года российско-американский саммит. В совместном заявлении лидеры подчеркнули, что стороны намерены запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным. Кроме того, Россия и США намерены начать консультации по кибербезопасности, обмену заключенными и контролю над вооружениями.

Как уточнил на этой неделе замглавы МИД РФ Сергей Рябков Москва намерена вести разговор о целой серии систем вооружений США, которые вызывают беспокойство, в том числе о перспективах появления американских ракет средней и меньшей дальности в Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, космосе, и американском гиперзвуковом оружии.