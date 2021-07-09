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Кризис на Украине

В ЛНР сообщили, что украинские силовики шесть раз за сутки нарушили режим тишины

Огонь велся из минометов и стрелкового оружия, отмечает агентство Луганскинформцентр

ЛУГАНСК, 9 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки шесть раз нарушили режим прекращения огня в зоне ответственности подразделений Луганской народной республики. Об этом в пятницу сообщило агентство Луганскинформцентр со ссылкой на представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

По данным агентства, обстрелу подверглись районы Золотого-5, поселка Донецкий, а также сел Сокольники и Желобок. Огонь велся из минометов и стрелкового оружия.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Дополнительные меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных положений соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в случае прямого приказа командования.

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