ВМС Японии и ударная авианосная группа британских ВМС проведут учения в Аденском заливе

ТОКИО, 9 июля. /ТАСС/. Военно-морские силы Японии проведут в Аденском заливе учения с ударной группой ВМС Великобритании во главе с новейшим авианосцем Queen Elizabeth. Об этом в пятницу журналистам сообщил министр обороны Японии Нобуо Киси.

В рамках учений будет отрабатываться совместное противодействие пиратам. "Вместе с Великобританией мы продемонстрируем готовность и способность противостоять пиратству, обеспечивать безопасность морского сообщения", - приводит слова министра агентство Киодо. Глава японского оборонного ведомства не уточнил, когда именно пройдут соответствующие маневры.

Полное водоизмещение Queen Elizabeth составляет 70,6 тысячи тонн, длина - 280 м, ширина - 73 м, максимальная скорость хода - 26 узлов, дальность плавания - до 10 тысяч морских миль (около 19 тыс. км), команда - 679 человек. В авиагруппу корабля входят до 40 истребителей и вертолетов, в том числе до 24 истребителей-бомбардировщиков, до девяти противолодочных вертолетов и пяти вертолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления. При необходимости авианосец может принять на борт до 70 летательных аппаратов. Корабль был официально включен в состав ВМС в декабре 2017 года, на его строительство потребовалось более восьми лет.