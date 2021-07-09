Киргизский пограничник погиб в ходе перестрелки на границе с Таджикистаном

БИШКЕК, 9 июля. /ТАСС/. Военнослужащий Пограничной службы (ПС) Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии погиб в ходе произошедшей на границе с Таджикистаном перестрелки. Об этом сообщило в пятницу киргизское погранведомство.

"В результате вооруженного нападения таджикских пограничников на пограничный наряд Кыргызской Республики погиб военнослужащий Пограничной службы ГКНБ Кыргызстана сержант Хуснидин Хожиев 1994 года рождения", - говорится в сообщении. В настоящее время "обстоятельства гибели пограничника выясняются".

"По предварительным данным, с таджикской стороны также имеются погибшие и раненые. На месте находятся начальник управления Пограничной службы ГКНБ республики по Баткенской области и руководители силовых структур. Пограничные представители Кыргызской Республики и Республики Таджикистан продолжают проводить разбирательство по данному факту", - отмечает ПС ГКНБ.

По ее данным, перестрелка между киргизскими и таджикскими пограничниками произошла 8 июля в районе перевала Чашмагильдан. В Бишкеке утверждают, что военнослужащие Киргизии подверглись "внезапному нападению со стороны пограничников Таджикистана".

Протяженность границы Таджикистана и Киргизии составляет около 950 км, после распада Советского Союза на ней остались десятки спорных участков. Переговорный процесс по демаркации и делимитации активизировался в 2002 году, и с тех пор состоялось почти две сотни заседаний комиссий и рабочих групп. Однако на границе двух стран иногда возникают конфликты местного населения, которые нередко сопровождаются перестрелками. Последний серьезный конфликт, переросший в вооруженное столкновение между военнослужащими Киргизии и Таджикистана произошел здесь в конце апреля - начале мая. Тогда в общей сложности несколько десятков человек погибли и более ста были ранены.