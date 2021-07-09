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Виктору Медведчуку продлили домашний арест на два месяца

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" заявил, что решение суда построено на нарушении законодательства

КИЕВ, 9 июля. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде домашнего ареста главе политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку на два месяца. Такое решение принято в пятницу.

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"Печерский районный суд [Киева] под председательством судьи Сергея Вовка продлил меру пресечения Виктору Медведчуку в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на два месяца до 9 сентября", - проинформировало украинское издание "Страна".

Медведчук заявил журналистам после заседания, что решение суда о продлении срока домашнего ареста основано на нарушении законодательства и будет обжаловано.

"Решение построено на нарушении Уголовно-процессуального кодекса [Украины]", - подчеркнул Медведчук, заявление которого транслировало издание "Сегодня" в Facebook. Такое утверждение он пояснил тем, что, по его мнению, прокуратура нарушила сроки подачи ходатайства о продлении меры пресечения.

Оппозиционер заверил, что на решение суда будет подана апелляция. "Однозначно мы будем обжаловать решение", - отметил он.

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