{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Талибы заявили о захвате КПП на границе с Ираном. МВД Афганистана опровергает это

Речь идет о КПП "Ислам-Кала"

ТАСС, 9 июля. Боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в России) взяли под контроль контрольно-пропускные пункты на границах с Ираном и Туркменией, оба находятся в провинции Герат. Об этом сообщает в пятницу телеканал TOLOnews со ссылкой на исполняющего обязанности главы местной таможенной службы.

Представители талибов подтвердили AFP сведения о захвате КПП "Ислам-Кала" на границе с Ираном. Однако МВД Афганистана отрицает потерю правительственного контроля над этим пунктом, отмечает телеканал 1TV.

Дополнительных комментариев по поводу информации о захвате талибами КПП на границе с Туркменией агентство и телеканалы не приводят.

Теги
АфганистанИран
ЦИК Молдавии оспорит в суде сокращение числа участков для голосования приднестровцев
Речь идет о сокращении количества избирательных участков с 41 до 12 к парламентским выборам 11 июля
Читать полностью