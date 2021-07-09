Задержанные за убийство президента Гаити американцы заявили, что его не собирались убивать

ГАВАНА, 9 июля. /ТАСС/. Целью нападавших на резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза не было его убийство, заявили на допросе два американца гаитянского происхождения, участвовавших в атаке и задержанных полицией. Об этом сообщил гаитянский судья Клеман Ноэль, высказывания которого в четверг цитирует газета Nouvelliste .

"Они сказали, что были переводчиками. Целью акции [в резиденции Моиза] был арест президента Жовенеля Моиза в рамках исполнения ордера следственного судьи, а не его убийство", - сказал Ноэль со ссылкой на показания американцев Джеймса Солажа и Жозефа Венсана. Он не пояснил, какой именно "ордер" имели ввиду участники нападения.

Во время дознания задержанным задали вопрос, кто был непосредственным заказчиком акции в резиденции президента Гаити. Солаж ответил, что "нашел эту работу через интернет". По его словам, наемники, осуществившие акцию, "находились в Гаити около трех месяцев".

Гаитянский судья также рассказал, что полиция нашла автомобиль, который использовали нападавшие. В нем были обнаружены пять единиц огнестрельного оружия, включая два пистолета калибра 9 мм, патроны 5,56 мм и сервер камеры видеонаблюдения из резиденции президента Гаити. В салоне авто также найдена чековая книжка на имя Моиза и его супруги, а также доллары США, пуленепробиваемый жилет, мобильные телефоны.

Ранее Национальная полиция Гаити сообщила, что в группу преступников, участвовавших в нападении на Моиза, входили не менее 28 человек. Семеро нападавших были ликвидированы при задержании, 15 обнаружены, еще несколько преступников разыскиваются.

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию в ночь со вторника на среду. Во время нападения первая леди страны Мартин Моиз также была ранена и доставлена в госпиталь. По заявлению и.о. премьер-министра страны Клода Жозефа, некоторые из совершивших атаку преступников говорили по-английски и по-испански. Жозеф призвал население к спокойствию, заверив, что ситуация в области безопасности в стране находится под контролем Национальной полиции и Вооруженных сил Гаити. Правительство ввело военное положение в республике на 15 дней.