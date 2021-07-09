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Талибы заверили, что не допустят присутствия ИГ в Афганистане

© EPA/NICOLAS ASFOURI, архив

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ) не будет действовать на территории Афганистана. С таким заверением выступил в пятницу на пресс-конференции глава делегации радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), находящейся в Москве, Шахабуддин Делавар.

"Мы предпримем все меры, чтобы движения ИГ никогда не было на территории Афганистана", - сказал он

Талибы не обещали США, что не будут захватывать административные центры провинций Афганистана, сообщил представитель движения.

США не выполнили договоренности об освобождении заключенных талибов, отметил он.

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