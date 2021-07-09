Президент Литвы созвал Госсовет обороны в связи с миграционным кризисом

ВИЛЬНЮС, 9 июля. /ТАСС/. Заседание Государственного совета обороны созывает президент Литвы Гитанас Науседа в связи с проблемами, с которыми столкнулась республика в связи с наплывом нелегальных мигрантов из стран Азии, проникающих с территории соседней Белоруссии. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба главы государства.

"Заседание состоится в понедельник. Оно будет посвящено вопросам охраны границы и выработке стратегии по управлению кризисом миграции", - отмечается в сообщении.

На заседание вызываются главы МИД, МВД, председатель парламентского комитета по национальной безопасности и обороне, начальник Службы охраны государственной границы при МВД Литвы, председатель Ассоциации самоуправлений Литвы.

Работу Государственного совета обороны, в который входят премьер-министр, глава военного ведомства, командующий армией и спикер парламента, возглавляет президент Литвы.

С начала года в Литве задержаны 1 546 нелегальных мигрантов, в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. Это почти в 20 раз больше, чем за весь 2020 год. Кабмин 2 июля в связи с миграционным кризисом объявил в стране режим чрезвычайной ситуации.

В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.