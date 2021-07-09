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Пандемия COVID-19
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МИД КНР ответил на заявление Франции о непризнании вакцин от коронавируса России и Китая

В ведомстве заявили, что эти вопросы не должны становиться объектом политического вмешательства
Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь Артем Иванов/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь
© Артем Иванов/ТАСС

ПЕКИН, 9 июля. /ТАСС/. Китайские власти считают неприемлемым заявление госсекретаря при МИД Франции Клемана Бона о непризнании разработанных и произведенных в Китае и России вакцин от коронавируса. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

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"Мы решительно против политизации вопросов, связанных с вакцинами, - заявил он на регулярном брифинге, отвечая на вопрос ТАСС. - Эти вопросы не должны становиться объектом политического вмешательства, тем более их нельзя использовать с целью политических фабрикаций".

Как уточнил официальный представитель, в условиях пандемии страны мира должны стремиться к солидарности, а не сеять раздор и усиливать противоречия. "Что касается признания вакцин, этими проблемами должны заниматься ведомства, курирующие вопросы фармацевтики", - добавил Ван Вэньбинь.

В четверг Бон заявил, что странам ЕС не следует признавать созданные в России и Китае иммунобиологические препараты от коронавируса. "Будьте осторожны, скажите "нет" этим вакцинам", - подчеркнул он.

Теги
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