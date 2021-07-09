Литва начала строительство ограждения на границе с Белоруссией

ВИЛЬНЮС, 9 июля. /ТАСС/. Строительство ограждения на границе Литвы с Белоруссией как одно из средств предотвращения нелегальной миграции с территории соседней страны начинается в Литве. Об этом в пятницу сообщил журналистам представитель по печати Службы охраны государственной границы при МВД республики Гедрюс Мишутис.

"Военные уже сегодня должны приступить к установке ограждения", - утверждал он. По словам Мишутиса, пограничники непосредственно в этих работах не заняты. "Они лишь указывают наиболее небезопасные участки, чтобы ограждение появилось там в первую очередь", - отметил предмставитель ведомства.

Первый этап работ по возведению физического барьера на пути нелелегальных мигрантов, как называют в Литве это проволочное заграждение, охватит участок границы протяженностью примерно 30 км в зоне ответственности погранзаставы в городе Друскининкай.

На территорию Литвы приходится 1 070 км внешних границ Шенгенской зоны, которые совпадают с внешними границами ЕС. Помимо технических средств (датчиков движения, термовизоров, видеокамер), которыми оснащаются данные пограничные зоны, Литва на сухопутном участке границы с Калининградской областью РФ построила в 2018 году проволочный забор высотой два метра с дополнительными средствами электронного контроля. В дальнейших планах было возведение заграждения на границе с Белоруссией, но пока они не реализованы. Около 40% этой границы физическим барьером не оснащены.

С начала года в Литве задержаны 1 546 нелегальных мигрантов, в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. Это почти в 20 раз больше, чем за весь 2020 год. Кабмин 2 июля в связи с миграционным кризисом объявил в стране режим чрезвычайной ситуации.

В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.