Французские ученые призвали обязать медперсонал пройти вакцинацию от коронавируса

ПАРИЖ, 9 июля. /ТАСС/. Научный совет по COVID-19 при президенте Франции рекомендовал правительству обязать медперсонал пройти вакцинацию от коронавируса. Об этом говорится в заключении совета, обнародованном в пятницу.

"Для медицинских специалистов, осуществляющих уход за больными, рекомендуется введение обязательной вакцинации", - отмечается в документе. Также ученые выступили за "частичное введение ограничительных мер на летний период в наиболее пострадавших от пандемии регионах страны".

В понедельник Национальная организация медработников Франции выступила за введение обязательной вакцинации от коронавируса для медиков, назвав это "этическим обязательством и профессиональным долгом". В своем заявлении они призвали еще не привившихся коллег срочно сделать инъекцию, чтобы защитить пациентов на фоне распространения штамма "дельта".

Глава Минздрава Оливье Веран, комментируя данные предложения, заявил, что власти Франции рассматривают такой вариант, однако для этого необходимо провести дополнительные обсуждения с представителями отрасли и подготовить юридическую базу.

Согласно последним данным властей, с начала эпидемии во Франции выявлено почти 5,8 млн случаев заражения коронавирусом, от последствий инфицирования умерли более 111 тыс. человек. По информации органов здравоохранения, около 34 млн французов сделали к настоящему моменту хотя бы одну прививку от коронавируса. С 15 июня во Франции началась вакцинация подростков в возрасте от 12 лет.