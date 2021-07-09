Лукашенко: успехи белорусов на Олимпиаде в Токио должны стать ответом недоброжелателям

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в напутствии белорусским спортсменам заявил, что их успехи на Олимпиаде в Токио должны стать ответом недоброжелателям и тем странам, которые пытаются задушить республику санкциями.

"Я хочу сразу настроить вас на то, что ваши спортивные достижения - это не только личный триумф. Сегодня они сродни победам с другим привкусом, вплоть до политики. Хотя спорт давно уже стал разменной картой в политике, к сожалению", - подчеркнул белорусский лидер в пятницу во время торжественных проводов белорусской спортивной делегации на ХХХII летние Олимпийские игры.

По его словам, успехи белорусских спортсменов "должны стать ответом тем людям, которые сначала взяли от страны все, что можно, а теперь желают ей и вам поражения, ответом тем государствам, которые душат или пытаются задушить нас санкциями".

Лукашенко отметил, что имели место провокации, травля, психологическое давление, угрозы, но спортсмены "эти удары держали, как истинные атлеты, проявив терпение, волю и мужество". "Теперь так же уверенно надо отстоять честь нашей Беларуси на аренах в Токио. Вы знаете, что соперники будут сильнейшие. Определенные сложности создадут медицинские ограничения, усиленный контроль со стороны различных структур. Не исключен и прессинг с политическим подтекстом", - сказал президент. Лукашенко подчеркнул, что ответственность - высочайшая, "остался главный, но решающий шаг". "Абсолютно убежден, что отложенный старт состязаний, накопленная энергия, события в стране и мире сделают предстоящую борьбу за медали как никогда жесткой и бескомпромиссной", - добавил Лукашенко.

На XXXII Олимпиады игры в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа, белорусы завоевали больше 100 лицензий. Капитаном команды избрали двукратного призера главных стартов четырехлетия, двукратного чемпиона мира в метании молота, заслуженного мастера спорта республики Ивана Тихона.