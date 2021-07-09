ВС Турции уничтожили пять боевиков Рабочей партии Курдистана на севере Сирии

АНКАРА, 9 июля. /ТАСС/. Силы безопасности Турции ликвидировали по крайней мере пять боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), которую в Анкаре считают террористической организацией. Об этом сообщило в пятницу Anadolu Agency со ссылкой на министерство обороны страны.

Боестолкновения произошли на севере Сирии близ границы с Турцией, уточняет ведомство. По его данным, боевики готовились к осуществлению теракта.

Турция уже многократно проводила трансграничные операции против РПК за пределами страны. Турецкий парламент регулярно обновляет мандат вооруженных сил на такие действия. Основанием для этого власти называют право страны на самооборону, закрепленное в международном законодательстве.