В ОПЗЖ считают решение продлить домашний арест Медведчуку результатом давления на суд

КИЕВ, 9 июля. /ТАСС/. Решение Печерского районного суда Киева о продлении на два месяца срока домашнего ареста главе политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку носит политический характер, говорит о предвзятости суда и давлении на него. Об этом говорится в заявлении партии, опубликованном на ее официальном сайте в пятницу.

"В ходе судебного заседания все аргументированные требования, предложения и ходатайства защиты были под надуманными предлогами отклонены. И это еще раз свидетельствует о политическом характере всего процесса, заангажированности и предвзятости суда, который сверяет свою позицию не с законом, а с указанием [президента Украины Владимира] Зеленского", - отмечается в тексте.

В ОПЗЖ назвали заседание суда о мере пресечения для Медведчука "позорным политическим спектаклем", а само дело против него - сфабрикованным. "Очередное слушание по этому полностью сфабрикованному делу показало, что у власти нет и не может быть аргументов и доказательств виновности Виктора Медведчука. Только прямое политическое давление на суд позволяет ей продолжать процесс, продлевать меру пресечения и необоснованно ограничивать его свободу", - говорится в заявлении. При этом действия "преследователей" политика названы "топорными и противозаконными". Их цель, по мнению ОПЗЖ - "вырвать из политической жизни одного из ведущих представителей оппозиции, запугать партию, сковать силы оппозиции бесконечными судебными разбирательствами".

В ОПЗЖ заявили, что суд продемонстрировал отсутствие доказательств виновности члена партии, а также выразили возмущение "полным пренебрежением к правам гражданина и нарушениями, допущенными в отношении Виктора Медведчука". Оппозиционеры потребовали от власти прекратить давление на суд. "Требуем <...> отказаться от всех фальсифицированных обвинений в отношении главы политического совета нашей партии и остановить политические преследования других представителей оппозиции. Украина - демократическое государство, а не авторитарная диктатура. А власть, которая становится на путь произвола, противопоставляет себя демократии, конституции и украинскому народу", - резюмировала политическая сила.

Сотрудники правоохранительных органов Украины 11 мая провели обыски в доме Медведчука и в офисе ОПЗЖ. Позже ему предъявили обвинения по статьям "Государственная измена" и "Нарушение законов и обычаев войны". Медведчук назвал обвинения политически мотивированными и бездоказательными. Печерский районный суд Киева 13 мая отправил политика под домашний арест до 9 июля. В пятницу суд продлил ему меру пресечения в виде домашнего ареста до 7 сентября.