Анн Линде останется главой МИД в новом правительстве Швеции

СТОКГОЛЬМ, 9 июля. /ТАСС/. Анн Линде останется главой министерства иностранных дел в новом правительстве Швеции. Об этом заявил в пятницу премьер-министр страны Стефан Лёвен, озвучивая в парламенте состав своего кабинета.

По его словам, исполняющий обязанности министра обороны Петер Хультквист также сохранит свой пост. Другие ключевые позиции также заняли соратники Лёвена по Социал-демократической рабочей партии: министром финансов вновь стала Магдалена Андерссон, юстиции - Морган Юханссон, промышленности - Ибрагим Байлан. Таким образом состав кабинета не изменился.

Формальная смена правительства состоится в 15:15 мск на специальном совете в Королевском дворце под председательством короля Карла XVI Густава. На заседании также будут присутствовать кронпринцесса Виктория, спикер парламента Андреас Норлен и новые члены кабинета.

Стефан Лёвен был избран Риксдагом премьер-министром в минувшую среду после того, как ранее законодательный орган большинством голосов выразил ему недоверие.

28 июня Лёвен известил спикера Риксдага и короля о том, что уходит в отставку. 17 июня популистская партия "Шведские демократы" потребовала провести в парламенте голосование по вопросу о доверии премьер-министру. Ранее лидер Левой партии Нуши Дадгостар заявила, что не поддерживает Лёвена из-за предложения правительства ввести рыночные цены на аренду жилья в новых домах. Голосование состоялось 21 июня, большинство депутатов (181 из 349) выразило недоверие главе кабинета, правительство Лёвена с этого момента являлось переходным.