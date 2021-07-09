Талибы заявили, что контролируют 174 уезда Афганистана

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) контролирует 174 уезда в стране. Об этом заявил глава делегации талибов, находящейся сейчас в Москве, Шахабуддин Делавар.

"174 уезда уже фактически перешли под управление исламского эмирата. Мы хотим акцентировать, что такие переходы не могут быть вызваны только силой оружия. Это свидетельствует о том, что народ согласен и приветствует исламский эмират Афганистан", - сказал он.

"85% территории Афганистана перешло под управление исламского эмирата", - заявил Делавар. Он призвал международные организации продолжать свою работу на этой территории.

Делавар сообщил, что Кабул на фоне вывода войск США обращается к "Талибану" с предложениями о сотрудничестве. По его словам, движение не стремится к узурпации власти и считает, что все представители общества должны быть представлены в афганском государстве.