Тысячи жителей Кишинева пришли на акцию против сокращения числа участков в Приднестровье

КИШИНЕВ, 9 июля. /ТАСС/. Тысячи сторонников Избирательного блока коммунистов и социалистов собрались в пятницу на протест у здания Высшей судебной палаты в Кишиневе против сокращения количества избирательных участков для непризнанного Приднестровья на предстоящих 11 июля досрочных выборах. Они пришли поддержать Центральную избирательную комиссию (ЦИК), которая оспорила решение Апелляционной палаты (АП) Кишинева, обязавшую ее сократить число избирательных участков для приднестровцев с 41 до 12.

"Решение АП сократить число участков для жителей левого берега Днестра - преступление против молдавского государства, против демократии. В Приднестровье живут наши братья, и мы не должны позволить кучке предателей блокировать их право голоса. Мы обеспечим, что все участки для приднестровцев будут работать, а те, кто попытается нам мешать, - будут купаться в Днестре", - заявил лидер социалистов, бывший президент Молдавии Игорь Додон, выступая перед собравшимися. Он обвинил Партию действие и солидарность (ПДС) и президента Майю Санду в контроле над системой юстиции.

Избиратели из Приднестровья, где проживают около 200 тыс. молдавских граждан, обычно поддерживают партии, выступающие за укрепление отношений с Россией. На президентских выборах 2020 года на правом берегу Днестра для них было открыто 42 участка, однако активисты поддерживающей Санду Партии действия и солидарности тогда заблокировали их работу, не пускали приднестровских избирателей голосовать. На этот раз сократить количество участков потребовала проевропейская партия "Платформа достоинство и правда" под предлогом, что ЦИК якобы не может контролировать на них прозрачность голосования.

По опросам общественного мнения, фаворитами предстоящих выборов выступают президентская ПДС, а также Избирательный блок коммунистов и социалистов, созданный Партией социалистов Республики Молдова и Партией коммунистов Республики Молдова.