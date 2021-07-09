Ежегодный российско-индийский саммит состоится до конца 2021 года

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Лидеры России и Индии проведут до конца текущего года двусторонний ежегодный саммит, на котором обсудят достижения и перспективы развития взаимного сотрудничества. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Хочу заверить, что в этом году состоится двусторонний ежегодный саммит, в ходе которого будет обсуждаться прогресс нашего сотрудничества", - отметил он.

Глава индийского МИД обратил внимание на то, что "появились новые измерения двустороннего взаимодействия". "Это - договоренность о проведении диалога в формате "2+2" на уровне министров иностранных дел и министров обороны, - пояснил он. - Такого рода мероприятия следует провести, и мы удовлетворены тем, как развиваются наши отношения в целом".

Ранее Джайшанкар на переговорах с Лавровым заявлял, что Нью-Дели готовится к ежегодному российско-индийскому саммиту и ожидает обстоятельного обсуждения двусторонней и глобальной повестки.

"Нам предстоит многое обсудить в двусторонней сфере, поскольку мы готовимся к ежегодному двустороннему саммиту. Мы рассчитываем на встречу с президентом Владимиром Путиным", - сказал он.

По словам Джайшанкара, сторонам предстоит обсудить широкий спектр международных вопросов. "Перед нами как участниками Совета Безопасности ООН стоит много глобальных вызовов, где нам нужны более частые консультации, - продолжил он. - Как у председателя БРИКС после вашего председательства у нас опять же много вызовов, по которым нужно продолжать дискуссии".

Глава индийского дипведомства выразил признательность российскому коллеге за апрельский визит в Нью-Дели. "Я думаю, что наши регулярные встречи и беседы очень помогают в поддержании наших близких отношений", - добавил министр.

В свою очередь Лавров отметил, что у двух стран очень интенсивное взаимодействие. "Оно не зря называется особо привилегированным стратегическим партнерством, что предполагает развитие взаимовыгодных контактов, реализацию совместных проектов в самых разных областях, - добавил глава МИД РФ. - Нынешний визит в Москву, вчерашняя ваша встреча с сопредседателем торгово-экономической комиссии, выступление в ИМЭМО - эти встречи позволят, включая, я надеюсь, сегодняшние переговоры, укреплять наше партнерство и выполнять те договоренности, которые достигаются на высшем уровне".

Лавров заявил, что рассчитывает на дружеский диалог по ключевым вопросам двусторонних отношений и по международной тематике, особенно с учетом членства Индии в Совбезе ООН и председательства в БРИКС.