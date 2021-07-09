В Ирландии вакцинировали более 50% взрослого населения

ЛОНДОН, 9 июля. /ТАСС/. Более 54% взрослых ирландцев прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Об этом в пятницу сообщил глава Национальной службы здравоохранения республики Пол Рид.

"Вчера было сделано более 58 тыс. прививок, за первые четыре дня этой недели вакцину получили более 221 тыс. человек. К настоящему моменту более 54% взрослого населения полностью вакцинировано", - написал он в Twitter.

Власти страны рассчитывают провести полную вакцинацию большей части взрослого населения против коронавирусной инфекции к концу сентября. В Ирландии с 5 июля были частично смягчены противоэпидемические меры - число гостей на свадьбах было увеличено с 25 до 50, стадионы и площадки вместимостью более 5 тыс. человек теперь могут посещать до 200 или 500 человек.

К 19 июля власти собираются разработать план, согласно которому вакцинированные и перенесшие коронавирусную инфекцию смогут посещать точки общепита. Конкретная дата возобновления обслуживания внутри закрытых помещений пока не называется.