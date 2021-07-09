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Посольство США заявило о дефиците сотрудников из-за запрета на найм россиян

В 2016 году в диппредставительстве в Москве работало 1 200 человек
Здание посольства США в Москве Сергей Петров/ТАСС
Описание
Здание посольства США в Москве
© Сергей Петров/ТАСС

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. После 1 августа в посольстве США в Москве останется 120 сотрудников из-за запрета на найм граждан РФ. Об этом заявил в пятницу посол США в Москве Джон Салливан в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

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"Как вы, конечно, знаете, с 1 августа мы будем вынуждены расстаться с местными сотрудниками, многие из которых проработали в нашем посольстве много лет, - сказал он. - Таким образом, после 1 августа численность штата нашего посольства США в Москве будет составлять одну десятую от того, что было пять лет назад, в 2016 году. В 2016 году в нашем диппредставительстве работало 1 200 человек, после 1 августа останется 120 человек".

Посол обратил внимание на то, что в рамках взаимной высылки дипломатов США были вынуждены закрыть генконсульство в Санкт-Петербурге, а российское правительство закрыло генконсульства в Сан-Франциско и Сиэтле. "Одновременно с этим в результате высылки дипломатов довольно существенно сократилась общая численность персонала диппредставительства США в России. В свою очередь значительное сокращение численности персонала нашего диппредставительства в России в сочетании с ситуацией с пандемией коронавируса вынудило нас приостановить работу наших генконсульств во Владивостоке и Екатеринбурге. Их не закрыли, но они не могут предоставлять обычные консульские услуги. Даже в Екатеринбурге консульские услуги не предоставляются. В Москве резко сократилась численность персонала посольства США", - рассказал Салливан.

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