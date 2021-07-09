Продвижение "Талибана" в Афганистане. Главное

Главы МИД ЕС обсудят ситуацию в Афганистане на встрече в Брюсселе 12 июля

Министры также рассмотрят возможности Евросоюза оказать содействие для установления мира в стране после вывода военнослужащих западных государств, сообщил источник

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