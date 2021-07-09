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Продвижение "Талибана" в Афганистане.
Продвижение "Талибана" в Афганистане.
Продвижение "Талибана" в Афганистане.
Продвижение "Талибана" в Афганистане.
Продвижение "Талибана" в Афганистане.
Продвижение "Талибана" в Афганистане

Продвижение "Талибана" в Афганистане. Главное

© REUTERS/Stringer
Представители радикального движения сообщили, что контролируют 85% территории страны

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в России) заявило в пятницу, что контролирует 85% территории Афганистана. На севере страны происходят столкновения с правительственными силами, которые вытесняются на территорию Таджикистана.

ТАСС собрал основные факты об обстановке в регионе.

Что происходит в регионе

  • Как заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, талибы уже контролируют две трети границы между Афганистаном и Таджикистаном.
  • "Талибан" утверждает, что захватил важные КПП на границе с Ираном и Туркменией, это подтверждают в афганской таможне, но опровергают в МВД Тегерана.
  • Правительство в Кабуле заявило, что выдвинуло талибам мирные предложения, но те их отвергли.
  • "Талибан" атаковал один из районов Кандагара, являющегося вторым по численности городом Афганистана, сообщил в пятницу телеканал TOLOnews со ссылкой на источник в силах безопасности страны. По его данным, они напали на два блокпоста. Полиция Кандагара сообщает, что в город прибыло подкрепление.

Что утверждают талибы

  • Представители талибов на пресс-конференции в Москве заявили, что контролируют 174 уезда из 398 в Афганистане, или 85% территории.
  • Движение объяснило свои успехи поддержкой со стороны жителей страны.
  • Талибы пообещали не допустить присутствия в Афганистане террористов из "Исламского государства" (террористическая организация запрещена в РФ).
  • Движение заявило, что не давало США обещаний не захватывать центры провинций Афганистана. При этом Вашингтон, считают талибы, нарушил договоренности об освобождении заключенных боевиков.

Как Россия реагирует на обострение

  • Как заявили в МИД РФ, Россия обеспокоена ситуацией на афгано-таджикской границе и призывает противоборствующие стороны проявлять сдержанность.
  • Москва примет при необходимости меры для предотвращения агрессии на границе Афганистана и Таджикистана.
  • Россия и Таджикистан ведут интенсивные рабочие контакты по линии оборонных ведомств, погранслужб и по дипломатическим каналам.
  • При этом Москва считает необходимыми переговоры с "Талибаном", и Владимир Путин в курсе таких контактов, заявили в Кремле.
Теги
АфганистанПродвижение "Талибана" в Афганистане
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