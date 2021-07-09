Мэр Йоханнесбурга умер из-за коронавируса

ПРЕТОРИЯ, 9 июля. /ТАСС/. Мэр крупнейшего мегаполиса ЮАР - Йоханнесбурга Юнис Мгчина умер в пятницу в связи с осложнениями, вызванными коронавирусом. Об этом объявили городские власти.

"Мэр Йоханнесбурга Юнис Мгчина умер утром 9 июля, - говорится в заявлении. - Он был госпитализирован в связи с коронавирусом 3 июля и скончался в связи с вызванными COVID-19 осложнениями".

Йоханнесбург находится на территории столичной провинции Гаутенг, которая стала эпицентром продолжающейся в ЮАР третьей волны коронавируса. Она началась в стране в конце мая и вызвана, в частности, распространением штамма "дельта". 16 и 28 июня правительство страны ужесточало меры противодействия коронавирусу. Сейчас в стране действует комендантский час, наложены ограничения на массовые мероприятия, введен запрет на продажу алкоголя, запрещено передвижение между столичной провинцией Гаутенг и другими частями страны. В школах объявлены каникулы. Действует требование обязательного ношения медицинских масок.

Между тем исполняющая обязанности министра здравоохранения ЮАР Ммамолоко Кубайи-Нгубане заявила в пятницу, что пик третьей волны в Гаутенге уже пройден. "Если на минувшей неделе в сутки мы фиксировали в провинции 4 тыс. новых инфицированных коронавирусом, то сейчас эта цифра сократилась до 2,8 тыс.", - сообщила она на брифинге.

В ЮАР насчитывается наибольшее число инфицированных и умерших в связи с коронавирусом среди всех стран Африки - 2 112 336 и 63 039 соответственно. Общее число жителей ЮАР, сделавших прививки от коронавируса, составляет 3,82 млн, полный курс вакцинации прошли 480 тыс. человек, или 0,8% населения страны.