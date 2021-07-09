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СМИ: движение "Талибан" захватило еще один погранпереход на границе с Ираном

Иранская сторона сообщает, что контролирует обстановку на афганской границе, но не комментирует заявления талибов, передает агентство Pajhwok

ТЕГЕРАН, 9 июля. /ТАСС/. Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) захватили в пятницу еще один пункт перехода на границе с Ираном. Об этом сообщило агентство Pajhwok со ссылкой на местные источники.

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По данным Pajhwok, речь идет о погранпереходе Абу Наср Фарахи в провинции Фарах.

Рано утром в пятницу талибы выступили с утверждением о захвате города Ислам-Кала в провинции Герат - главного пограничного пункта на шоссе, которое связывает Иран и Афганистан и по которому идет основной поток грузов. Правительство Афганистана затем опровергло эти данные.

Иранская сторона сообщает, что контролирует обстановку на афганской границе, но не комментирует заявления талибов.

Теги
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