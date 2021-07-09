Глава президентской партии Молдавии заявил о намерении строить хорошие отношения с Россией

КИШИНЕВ, 9 июля. /ТАСС/. Партия действия и солидарности (ПДС) Молдавии будет строить хорошие отношения с Россией в случае победы на парламентских выборах. Об этом заявил журналистам в пятницу ее лидер Игорь Гросу.

"Мы будем строить хорошие отношения со всеми странами, в том числе и с Россией", - сказал он.

Досрочные парламентские выборы в Молдавии назначены на 11 июля. Согласно опросам общественного мнения, фаворитами предстоящих выборов выступают президентская Партия действия и солидарности, а также Избирательный блок коммунистов и социалистов, созданный Партией социалистов Республики Молдова и Партией коммунистов Республики Молдова.