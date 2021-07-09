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Макрон заявил, что Франция начнет закрывать свои военные базы на севере Мали в конце года

В целом перегруппировка сил страны в Африке в регионе Сахель начнется уже в ближайшие недели, сообщил президент Франции

ПАРИЖ, 9 июля. /ТАСС/. Франция намерена начать свертывать свои военные базы на севере Мали в конце нынешнего года. Об этом президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в пятницу по итогам прошедшего в видеоформате совещания с лидерами стран "сахельской пятерки" - Мали, Буркина-Фасо, Мавритании, Нигера и Чада.

"Мы начнем закрывать эти базы в Мали в конце этого года, во втором квартале", - сказал французский президент. По его словам, завершение закрытия баз в населенных пунктах Кидаль, Тессали, и Тимбукту "будет осуществлено в начале 2022 года". Он также сообщил, что в целом перегруппировка французских сил в Африке в регионе Сахель начнется уже в ближайшие недели.

"Борьба против исламистских группировок в Сахеле, это не только задача африканских стран, но это и наша борьба. И мы останемся с вами. Но продолжать участвовать в этой борьбе, это значит и адаптироваться к новым условиям - и Франция неоднократно делала это со времени начала ею военных действий в Мали в январе 2013 года", - заявил французский лидер.

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ФранцияМакрон, Эмманюэль
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