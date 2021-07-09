СМИ: лидер исламистов в афганской провинции Герат сформировал ополчение против талибов

ТЕГЕРАН, 9 июля. /ТАСС/. Бывший лидер джихадистов в афганской провинции Герат Мохаммад Исмаил Хан фактически сформировал народное ополчение для борьбы с боевиками радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом в пятницу сообщает телеканал TOLO News.

Ранее сообщалось, что Хан призвал население бороться против талибов и объявил мобилизацию. По словам самого Хана, сейчас "сотни вооруженных людей примкнули к "народному фронту сопротивления" и вышли на поле боя, чтобы сражаться с талибами".

Пока что деятельность ополчения распространяется на западную часть Герата. В дальнейшем планируется обеспечить безопасность вдоль границ провинции и освобождать от радикалов остальные районы.

За последние сутки движение "Талибан", как сообщает TOLO News, захватило еще восемь районов Герата, а также таможенный пункт и погранпереход. Всего же из 19 административных единиц провинции в настоящее время только две, связанные с городом Герат, находятся под контролем правительственных сил. Остальные сдались талибам без сопротивления.

Военно-политическая обстановка в стране ухудшилась на фоне практически завершившегося вывода войск западной коалиции во главе с США. Новый командующий ВС Афганистана генерал Вали Мохаммад Ахмадзай, назначенный на днях президентом Ашрафом Гани, заявил, что приоритетом для армии является защита от талибов основных городов страны, пограничных переходов и шоссе. По его словам, главари "Талибана" намерены сначала перерезать основные дороги, по которым идет подвоз товаров, а затем развернуть наступление на города и районы.