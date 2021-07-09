Южная Осетия обвинила наблюдателей ЕС в Грузии в пусках БПЛА у своих границ

ЦХИНВАЛ, 9 июля. /ТАСС/. Комитет госбезопасности (КГБ) Южной Осетии обвинил Миссию наблюдателей Евросоюза в Грузии в несанкционированном применении средств авиации у свои границ и заявил о нарушении грузинской стороной воздушного пространства республики, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

"Сотрудники пограничного управления ФСБ России в Южной Осетии 7 июля в 11:40 мск зафиксировали в окрестностях н. п. Исаккау Знаурского района республики нарушение режима границы представителями грузинской полиции. Позднее (около 15:00) со стороны Грузии к данному участку межгосударственной линии разделения приблизились 12 человек, в том числе двое с опознавательными знаками Миссии наблюдателей Евросоюза (МНЕС) и трое в форме сотрудников грузинской полиции. Ими запущен квадрокоптер, углубившийся в воздушное пространство РЮО на 60 метров", - сообщили в пресс-службе КГБ.

В ведомстве отметили, что еще один факт нарушения югоосетинской госграницы грузинским легкомоторным самолетом зафиксирован в четверг в окрестностях населенного пункта Окона Знаурского района республики. Воздушное судно пролетело над территорией Южной Осетии порядка трех километров.

"Несмотря на задействование горячей линии, грузинская сторона и Миссия наблюдателей EC по-прежнему не уведомляют югоосетинскую сторону o планируемом применении авиации вблизи государственной границы Республики Южная Осетия, чем фактически попустительствуют провокационной и деструктивной деятельности Грузии, направленной на дальнейшую эскалацию напряженности", - подчеркнули в КГБ.

Общая протяженность границы Южной Осетии составляет около 440 км, из них 74 км приходится на границу с РФ, остальная часть - с Грузией.