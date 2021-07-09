В Минтуризма Египта считают преждевременным прогнозировать объемы турпотока из России

КАИР, 9 июля. /ТАСС/. Объемы турпотока из России после отмены запрета на чартерные полеты на египетское курорты будут зависеть от многих факторов, делать какие-то прогнозы пока преждевременно. Об этом заявила в пятницу ТАСС официальный представитель Минтуризма арабской республики Соха Бахгат.

"Безусловно, мы с оптимизмом смотрим на решение снять запрет на чартерные рейсы и всячески приветствуем его, подтверждая полную готовность принять тургруппы из РФ, - сказала он. - Для возвращение российского туризма Египет проделал огромную работу в плане превентивных мер, ведь Россия является одним из важнейших рынков нашего турсектора. До прекращения авиасообщения число приезжавших сюда на отдых россиян достигало порядка 3 млн ежегодно, а это очень много".

"Между тем пока тешить себя ожиданиями об объемах турпотока из РФ на предстоящем этапе мы не можем, - отметила спикер ведомства. - Все будет зависеть от многих факторов, в том числе от эпидемиологической ситуации в мире".

8 июля президент РФ Владимир Путин отменил действие указа 2015 года о запрете на полеты российских авиакомпаний на египетские курорты. До этого авиасообщение между РФ и Египтом было полностью прекращено в ноябре 2015 года после катастрофы на Синае самолета российской компании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт.

В МИД Египта выразили уверенность в том, что решение Москвы "отражает прочность египетско-российских отношений на всех уровнях" и "позволит укрепить двустороннее сотрудничество в сфере туризма". Как заявили ранее ТАСС в Египетской холдинговой компании по управлению аэропортами и организации воздушного движения, РФ и Египет уже координируют меры для скорейшего возобновления чартерных полетов на красноморские курорты.