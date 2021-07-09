Президенты Литвы и Греции заявили о необходимости укреплять границы ЕС на востоке и юге

ВИЛЬНЮС, 9 июля. /ТАСС/. Укрепление охраны внешних рубежей Евросоюза (ЕС) должно быть обеспечено не только на юге, но и на востоке. К такому мнению пришли президенты Литвы и Греции Гитанас Науседа и Катерина Сакелларопулу во время двусторонних переговоров на полях проходящей в Софии встречи в верхах Инициативы трех морей, объединяющей 12 стран Центральной и Восточной Европы, сообщила в пятницу пресс-служба литовского лидера.

"Руководители обеих стран пришли к выводу о необходимости укрепления границы ЕС как на востоке, так и на юге", - говорится в сообщении.

Президент Литвы проинформировал президента Греции о ситуации на литовско-белорусской границе, через которую в балтийскую республику с территории соседней Белоруссии с начала июня массово проникают нелегальные мигранты из стран Азии. "Не позволим, чтобы белорусский режим использовал мигрантов как орудие политического давления", - утверждал Науседа.

В средине июня во время визита в Вильнюс глава МИД Греции Никос Дендиас заявил, что Афины готовы поделиться с Вильнюсом своим опытом в вопросе контроля над нелегальной миграцией. Как подчеркнул Дендиас, несмотря на то, что географически Литва и Греция довольно далеки друг от друга, обе страны столкнулись с похожей проблемой, так как находятся на пограничье Евросоюза.

С начала года в Литве задержаны 1 546 нелегальных мигрантов, в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. Это почти в 20 раз больше, чем за весь 2020 год. Кабмин 2 июля в связи с миграционным кризисом объявил в стране режим чрезвычайной ситуации.

На территорию Литвы приходится 1 070 км внешних границ Шенгенской зоны, которые совпадают с внешними границами ЕС. Граница с Белоруссией (679 км) является самой протяженной из рубежей Литвы со всеми соседними странами.

В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.