СБ ООН принял резолюцию по продлению трансграничной помощи в Сирии

Резолюция продлевает работу пункта единственного пропуска "Баб-эль-Хава" на границе Сирии и Турции на 12 месяцев при условии, что через шесть месяцев генеральный секретарь ООН представит доклад о работе механизма трансграничной помощи.

Итоговая резолюция представляет собой компромисс. Ранее свой вариант внесли Ирландия и Норвегия, в котором предлагалось продлить работу "Баб-эль-Хавы", а также возобновить работу еще одного пункта пропуска на границе Сирии с Ираком на 12 месяцев. Россия предложила свой вариант, который предполагает продление работы только "Баб-эль-Хавы" на шесть месяцев. Однако Совет Безопасности ООН не стал рассматривать эти предложения по отдельности, а вместо этого провел утром в пятницу дополнительные консультации, по итогам которых удалось согласовать приемлемый для всех текст.