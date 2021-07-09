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Кризис в Сирии

СБ ООН принял резолюцию по продлению трансграничной помощи в Сирии

Документ продлевает работу пункта пропуска "Баб-эль-Хава" на границе Сирии и Турции на 12 месяцев при условии, что через шесть месяцев генсек ООН представит доклад о работе механизма трансграничной помощи
© REUTERS/Mahmoud Hassano

ООН, 9 июля. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН принял резолюцию по продлению трансграничной помощи в Сирии, подготовленный совместно Россией, США, Ирландией и Норвегией.

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Резолюция продлевает работу пункта единственного пропуска "Баб-эль-Хава" на границе Сирии и Турции на 12 месяцев при условии, что через шесть месяцев генеральный секретарь ООН представит доклад о работе механизма трансграничной помощи.

Итоговая резолюция представляет собой компромисс. Ранее свой вариант внесли Ирландия и Норвегия, в котором предлагалось продлить работу "Баб-эль-Хавы", а также возобновить работу еще одного пункта пропуска на границе Сирии с Ираком на 12 месяцев. Россия предложила свой вариант, который предполагает продление работы только "Баб-эль-Хавы" на шесть месяцев. Однако Совет Безопасности ООН не стал рассматривать эти предложения по отдельности, а вместо этого провел утром в пятницу дополнительные консультации, по итогам которых удалось согласовать приемлемый для всех текст.

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СирияКризис в Сирии
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