Байден провел телефонный разговор с Путиным

"Предметный и энергичный" диалог. В чем сошлись и разошлись Путин и Байден после встречи

"Лидеры высоко оценили совместную работу своих команд после американо-российского саммита, которая привела к единодушному [принятию в СБ ООН резолюции] по продлению трансграничной гуманитарной помощи в Сирии", - говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба Белого дома, Байден в разговоре также обсудил с российским коллегой "продолжающиеся атаки с использованием вирусов-вымогателей, предпринимаемые базирующимися в РФ преступниками, которые затронули США и другие страны".

Президент США призвал РФ принять меры в отношении преступных элементов, осуществляющих свою деятельность в киберпространстве, а также заявил, что он привержен дальнейшему взаимодействию по противодействию угрозам, связанным с вирусами-вымогателями. Кроме того, Байден заявил, что США будут принимать все необходимые действия для защиты своих жителей и инфраструктуры от кибератак. Как отмечается в пресс-релизе, "Байден подчеркнул, что он привержен тому, чтобы продолжать взаимодействовать по [борьбе с] более широкой угрозой, исходящей от вирусов-вымогателей". Хозяин Белого дома также "подтвердил, что США предпримут все необходимые действия для защиты своего народа и важнейшей инфраструктуры перед лицом этого непрекращающегося вызова", говорится в сообщении.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге в пятницу уточнила, что телефонный разговор длился около часа. "Беседа, я могу вам сказать, длилась около часа", - сказала она.