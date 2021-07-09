Псаки заявила, что Байден видит необходимость в контактах с Россией после саммита в Женеве

ВАШИНГТОН, 9 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден уверен, что необходимо поддерживать диалог с Россией и после саммита в Женеве. Об этом заявила в пятницу на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, американский лидер "верит в личную дипломатию, когда она возможна". Как добавила Псаки, Байден понимает, что и после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве "будет необходимость в продолжении диалога и взаимодействия" с Москвой.

Доказательства участия РФ в кибератаках

По ее словам, администрация США не получила каких-либо свидетельств в пользу того, что недавние хакерские атаки на американские сети направляли власти РФ.

"Мы знаем, что [хакерская группировка] REvil действует в России и других странах. Мы не получали дополнительной или новой информации о том, что правительство РФ направляло эти атаки", - сказала она.

Планы консультаций РФ и США по кибератакам

Пресс-секретарь Белого дома отметила, что США и Россия по-прежнему планируют провести переговоры по вопросам кибербезопасности на следующей неделе.

На вопрос о том, сохраняются ли в силе указанные планы, она ответила: "Да". Во вторник Псаки сообщила, что страны ведут консультации по данной теме на уровне экспертов. Она отмечала, что США "ожидают на следующей неделе еще одну встречу, посвященную атакам с использованием вирусов-вымогателей".