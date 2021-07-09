Силы безопасности Афганистана остановили талибов в Кандагаре

За последние сутки талибы взяли под свой контроль около десятка районов вокруг города Кандагар, столицы провинции. В пятницу утром они атаковали седьмой административный район самого города, где захватили два правительственных блокпоста. В ходе столкновений были убиты около сотни талибов, есть и жертвы среди местного населения.

Телеканал со ссылкой на местные власти сообщает, что на данный момент силы безопасности остановили продвижение "Талибана" вглубь города. По словам начальника полиции Кандагара Салема Эхсаса, ситуация находится под контролем. Правительственные силы проводят перегруппировку, чтобы подготовиться к отражению новых атак и оттеснению талибов. Сообщается, что в город прибыло подкрепление республиканских сил.

Между тем боевые действия продолжаются в других провинциях страны, в том числе в Кундузе, Баглане, Герате, Газни, в регионах, граничащих с Таджикистаном, Ираном, Пакистаном. Министерство обороны Афганистана сообщило, что армии удалось отбить у талибов город Али-Абад в провинции Кундуз. Этот населенный пункт расположен на пересечении двух автотрасс республиканского значения, одна из которых ведет в сам город Кундуз и пролегает рядом с аэропортом.

Ситуация в области безопасности в Афганистане значительно ухудшилась с апреля нынешнего года после заявления президента США Джо Байдена о завершении операции американских ВС в республике. По состоянию на 6 июля США более чем на 90% завершили процесс вывода своих войск. Теми же темпами свои контингенты из этой страны выводят другие государства НАТО и их партнеры. На фоне этого движение "Талибан" наращивает темпы наступления по целому ряду направлений. На данный момент несколько десятков районов находятся под контролем талибов, захвативших также ряд ключевых погранпереходов на границах с Таджикистаном, Ираном и Пакистаном. Кабул планирует массированное контрнаступление на сторонников движения.