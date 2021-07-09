Байден заявил, что его разговор с Путиным прошел хорошо

ВАШИНГТОН, 9 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявил в пятницу, что его разговор с российским лидером Владимиром Путиным "прошел хорошо". Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, глава вашингтонской администрации отметил, что по итогам беседы настроен оптимистично.

"Я очень ясно дал ему понять, что США ожидают, что когда деятельность с помощью вирусов-вымогателей идет с их территории, даже если она не <...> спонсируется государством, мы ожидаем от них действий, если мы предоставляем им достаточно информации, чтобы действовать в отношении того, кто это [делает]. Во-вторых, мы установили способы коммуникации сейчас на регулярной основе, чтобы иметь возможность общаться друг с другом, когда каждый из нас думает, что-то происходит в другой стране, что затрагивает его страну. Он [разговор] прошел хорошо, я [настроен] оптимистично", - сказал Байден.

Журналисты напомнили Байдену о том, что он три недели назад говорил о последствиях в случае кибератак на США, и поинтересовались, будут ли эти последствия. "Да", - ответил он, не приводя каких-либо подробностей.

Телефонный разговор лидеров США и РФ состоялся ранее в пятницу.